Bolsonaro sanciona projeto que eleva penas para maus-tratos a animais

Bolsonaro segura seu cachorro Nestor durante sanção de lei no Palácio do Planalto 29/09/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira um projeto de lei que aumenta a pena para quem praticar maus-tratos contra cães e gatos após ter lançado dúvidas dias atrás sobre a eventual eficácia de se elevar a punição.

Na solenidade, contudo, Bolsonaro disse nunca teve dúvidas sobre a chancela da proposta.

“Eu nunca tive dúvidas se eu ia sancionar ou não até porque eu fiquei sabendo da aprovação do teu projeto pela primeira-dama (Michelle Bolsonaro)”, disse Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto.

“E ela perguntou em casa: ‘Já sancionou?’ Eu falei: ‘Você tá dando uma de Paulo Guedes que manda eu sancionar imediatamente os projetos que tem relação com a economia. O Paulo eu obedeço. Que dirá você”, acrescentou.

O projeto, sancionado sem vetos, prevê pena de prisão de dois a cinco anos por maus-tratos.