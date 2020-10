A duas semanas da eleição nos EUA, Bolsonaro declara novamente apoio à reeleição de Trump

Bolsonaro e Trump se cumprimentam em encontro em Washington, em março do ano passado 19/03/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

BRASÍLIA (Reuters) - A duas semanas das eleições nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que espera estar na posse de Donald Trump como presidente reeleito, declarando mais uma vez o apoio ao republicano, que disputa a Presidência com o democrata Joe Biden.

“Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não podia esconder isso, é do coração. Não interfiro, mas pelo coração e pelo respeito que tenho ao povo americano, e pelo trabalho e consideração que Donald Trump teve para conosco que eu me manifesto dessa forma nesse momento”, disse Bolsonaro.

O presidente decidiu de última hora comparecer a uma cerimônia de assinatura de um acordo com o Eximbank norte-americano no Palácio do Itamaraty, depois de receber Robert O’Brien, Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, que chefia uma delegação dos EUA que visita o país.

Bolsonaro já declarou por diversas vezes seu apoio à reeleição de Trump, assim como a candidatos por quem tinha simpatia em outros países, um movimento não usual em política externa.

Sua primeira declaração de apoio à reeleição do republicano foi feita ainda em março de 2019, durante sua primeira visita aos Estados Unidos como presidente.