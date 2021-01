"Brasil está quebrado, não consigo fazer nada", diz Bolsonaro a apoiador

Bolsonaro em evento no Planalto 16/12/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira a avaliação de que o Brasil está “quebrado” e afirmou que, por causa disso, não consegue fazer nada.

A declaração foi dada pelo presidente a um apoiador pela manhã na saída do Palácio da Alvorada, quando este simpatizante abordou Bolsonaro.

“Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada”, afirmou Bolsonaro citando, como exemplo, que gostaria de ter alterado a tabela do Imposto de Renda.

O presidente também voltou a reclamar e a atacar a imprensa, ao dizer que a pandemia de Covid-19, doença que já matou mais de 196 mil pessoas no Brasil, foi maximizada pelo que chamou de “essa mídia sem caráter”.

Não é a primeira vez nas ultimas semanas que Bolsonaro pinta um retrato negativo da situação da economia brasileira. Nos últimos dias de 2020, o presidente afirmou por mais de uma vez que o país chegou ao “limite do endividamento” por causa das medidas adotadas para fazer frente aos impactos da pandemia.

Bolsonaro constantemente minimiza o impacto do coronavírus, além de causar aglomerações e não usar máscara em suas aparições públicas, desrespeitando as recomendações de autoridades de saúde de dentro e de fora do Brasil.