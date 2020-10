Bolsonaro muda intenção, encontra Russomano e se diz "pronto para ajudá-lo" em disputa em SP

07/09/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Após afirmar inicialmente que não iria se envolver pelo menos no primeiro turno das eleições municipais, o presidente Jair encontrou-se nesta segunda-feira com o deputado federal Celso Russomano, candidato do Republicanos à prefeitura de São Paulo, e disse estar “pronto para ajudá-lo” na disputa.

“Eu não pretendia entrar nas eleições municipais, mas o Celso Russomano é um amigo de velha data e eu estou pronto para ajudá-lo”, disse Bolsonaro, em rápida fala após a reunião.

Num primeiro momento, o presidente afirmava que não iria participar das eleições municipais, ao menos em seu primeiro turno.

Contudo, no final de setembro, ele disse que poderia mudar de ideia de sua intenção inicial e apoiar candidatos a prefeito em ao menos três cidades --entre elas, São Paulo, sem citar Russomano-- se considerasse que seu apoio poderia influenciar no resultado da disputa.

“Assumi esse compromisso de não entrar em eleições municipais, se bem que a gente pode mudar de ideia também. Se chegar a um ponto tal e eu achar que posso influenciar nas eleições nessas três cidades, eu vou me manifestar porque eu acho que esse candidato nosso, em chegando, tem tudo para fazer um bom mandato para o bem de São Paulo, de Santos ou de Manaus”, disse, em redes sociais.