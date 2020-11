Senado aprova texto-base de projeto da autonomia do Banco Central

Prédio do BC, em Brasília 16/05/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou nesta terça-feira o texto principal de proposta que confere autonomia formal ao Banco Central, de forma a garantir à instituição financeira que execute suas tarefas sem risco de interferência político-partidária.

De autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM) e relatado por Telmário Mota (PROS-RR), o projeto estabelece requisitos para nomeação e demissão do presidente e dos diretores do BC, que terão mandatos fixos, e veda determinadas condutas.

Foram 56 votos a favor e 12 contra. Os senadores discutem agora, em nova votação, uma emenda apresentada pelo PT para ter uma quarentena prévia para indicados a ocupar a diretoria do BC.