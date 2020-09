Presidente de Ecuador dice Assange causó daño a la democracia y credibilidad de EEUU

Foto de archivo de un seguidor del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, protestando en Londres contra la posibilidad de que sea extraditado a EEUU. Sep 9, 2020. REUTERS/Henry Nicholls

QUITO, 15 sep (Reuters) - El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el martes que Julian Assange dañó a la democracia y la credibilidad de Estados Unidos con su forma de hacer investigación periodística, pero confía en que Reino Unido cumpla con el compromiso de garantizar su vida.

El fundador de WikiLeaks fue expulsado en abril del 2019 de la embajada de Ecuador en Londres y arrestado por la policía británica, luego de que Moreno le retirara el asilo diplomático concedido en el 2012, argumentando que había violado las condiciones del mismo. Ahora, el australiano de 49 años enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos.

“El señor Assange jamás escribió un artículo, lo único que hizo es trasladar lo que le decía el señor -se me fue el nombre de la persona que la traspasaba la información- haciendo mucho daño a la democracia, haciendo mucho daño a la credibilidad de un país querido como los Estados Unidos”, dijo Moreno.

“Yo jamás he tenido fe en los hackers, nunca he creído en el voyeurismo político, jamás, no creo en esta forma de hacer investigación periodística”, agregó en un conversatorio con el Programa América Latina del foro político estadounidense Wilson Center.

El mandatario explicó que le había advertido en varias ocasiones a Assange sobre su intervención en la política de Ecuador y otros países, pero lo más grave que provocó el retiro del asilo fue “la grosería, la agresividad de manchar con sus heces las paredes de la embajada del Ecuador, estaba manchando con sus heces (...) territorio ecuatoriano”.

Assange se resiste al pedido de extradición de Estados Unidos, donde enfrenta cargos de conspiración para conseguir acceso a computadores del gobierno y violar una ley sobre espionaje por la publicación de cables confidenciales en 2010 y 2011 a través de WikiLeaks.

“Por respeto a la vida del señor Assange nosotros obtuvimos el compromiso por parte del Gobierno de Reino Unido de que no se le iba a extraditar a un país en el que corriese peligro su vida”, dijo Moreno. “Estamos seguros de que Reino Unido va a cumplir con este precepto, por lo menos garantizando la vida del señor Assange”, añadió.

El mandatario calificó a las relaciones actuales entre Ecuador y Estados Unidos como “excelentes”, luego de un alejamiento de casi una década por las políticas aplicadas por el expresidente de izquierda Rafael Correa.