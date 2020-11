Presidente Ecuador nombra a general de Policía como ministro del Interior

Foto de archivo del Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, en un acto en Quito. Oct 17, 2019. REUTERS/Henry Romero

QUITO, 25 nov (Reuters) - El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nombró a un General de la Policía en retiro como nuevo ministro del Interior, luego de que asambleístas destituyeron a su antecesora María Paula Romo en un juicio político por su actuación en las violentas protestas del año pasado.

La Asamblea Nacional resolvió la destitución de Romo la noche del martes con 104 votos a favor de los 134 presentes en una sesión virtual, acusándola de usar bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas y de haber lanzado cartuchos de gas en dos universidades donde se encontraban manifestantes.

Tras la destitución, Moreno nombró mediante un decreto presidencial a Patricio Pazmiño Castillo, un General inspector de la Policía en servicio pasivo que se desempeñaba como viceministro del Interior, como nuevo ministro para lo que queda de su mandato que concluye en mayo del 2021.

Romo explicó ante los asambleístas que las bombas lacrimógenas caducadas no causan daño a la salud de las personas, en base a informes de dos empresas proveedoras; pero aseguró que no tenía registro que los cartuchos hayan, por mal funcionamiento, provocado problemas a un miembro de la Policía.

Además, dijo que no se “bombardearon” ni atacaron centros de paz donde se albergaban los indígenas y tampoco se desalojo a manifestantes pese a la “violencia extrema”.

Las protestas de octubre de 2019 lideradas por el movimiento indígena en contra de la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles paralizaron al país por cerca de dos semanas en medio de destrozos a entidades públicas.

El mandatario dio marcha atrás en su medida fiscal ante el aumento de violencia y la intervención de la Iglesia Católica.

“La salida de la ministra no nos hará retroceder ni un solo paso en la lucha que hemos emprendido. Este Gobierno no tolera, no guarda silencio frente a la corrupción (...) no permitirá que el caos y el miedo se impongan por encima de la vida en democracia”, dijo Moreno en una intervención televisada a última hora del martes.