Bolsonaro vota no Rio de Janeiro com segurança reforçada

Bolsonaro chega para votar em seção eleitoral no Rio de Janeiro 15/11/2020 REUTERS/Pilar Olivares

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Usando máscara de proteção facial, o presidente Jair Bolsonaro votou neste domingo no Rio de Janeiro em uma seção eleitoral em área militar, cercado por um forte esquema de segurança.

Bolsonaro chegou ao local pouco depois das 10h e foi recepcionado por eleitores que o aguardavam atrás de um corredor de grades montado para evitar uma aproximação maior.

A segurança no local contou com seguranças, militares, cães e até detectores de metal. O presidente conversou rapidamente com eleitores e tirou fotos antes de entrar na seção eleitoral. Ficou poucos minutos e na saída voltou a conversar e tirar fotos com os eleitores.

Bolsonaro deixou o local sem dar entrevistas e seguiu para uma agenda privada. A imprensa não pôde acompanhar de perto o voto do presidente e ficou em uma área reservada e cercada por grades.

A tarde ele volta a Brasília para acompanhar de lá a apuração da votação.

No Rio, Bolsonaro apoia o candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos), que disputa uma vaga para o segundo turno com Benedita da Silva (PT) e Martha Rocha (PDT). O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) lidera com folga as pesquisas de intenção de voto.