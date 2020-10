Maia afirma que se base do governo seguir obstruindo votações, pode pautar MP do auxílio

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 03/09/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira que pautar a MP que prorroga o pagamento do auxílio emergencial até o fim do ano, mas no valor de 300 reais, pode ser uma “alternativa” ao impasse gerado pela obstrução da Casa, reforçada pela base do governo.

Aliados do governo vêm adotando a obstrução dos trabalhos de forma, entre outros pontos, a impedir a análise da MP 1.000, que prorroga o pagamento do auxílio, para evitar o constrangimento e a pressão para elevar o valor de 300 reais em período eleitoral. Já a oposição vem se recusando a votar as demais propostas enquanto essa MP não for a voto.

Maia lembrou que o governo precisará de um ambiente mais calmo e de ao menos 308 votos para aprovar matérias de seu interesse, caso da chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) emergencial, que trará gatilhos para o teto de gastos, medidas do pacto federativo e ainda tratará da criação do Renda Cidadã, programa de distribuição a substituir o Bolsa Família.

O presidente da Câmara considerou ainda “inevitável” uma convocação do Congresso durante o recesso parlamentar para votar essa PEC e garantir ainda a votação do Orçamento antes de março.