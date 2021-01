Presidente México critica "censura" de Facebook y Twitter a cuentas de Donald Trump

Imagen de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través del visor de la cámara durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en el centro de Ciudad de México, México, el 13 de noviembre de 2020. REUTERS / Carlos Jasso

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ene (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el jueves la “censura” de los gigantes tecnológicos Twitter y Facebook, que bloquearon temporalmente las cuentas del mandatario estadounidense, Donald Trump, tras los disturbios provocados por sus partidarios el miércoles en el Capitolio.

Twitter suspendió la cuenta de Trump hasta por 12 horas después de borrar el miércoles algunos de sus tuits, así como un vídeo en el que alegaba que las elecciones presidenciales, que ganó el demócrata Joe Biden, habían sido fraudulentas.

Facebook e Instagram también actuaron contra las cuentas del líder estadounidense y el presidente ejecutivo de la red social Mark Zuckerberg, dijo el jueves que se mantendrán bloqueadas las páginas de Trump durante al menos las próximas dos semanas hasta que se complete la transición presidencial.

“No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina el jueves. “Este es un tema importante. Si se censura en las redes sociales ¿qué va a quedar?”, subrayó.

Durante los sucesos del miércoles, cuatro personas murieron en las inmediaciones del Capitolio y su interior, incluyendo una mujer que recibió un disparo dentro del edificio.

No fue posible contactar de inmediato a Facebook y Twitter para que comentaran sobre las declaraciones de López Obrador.

No es la primera vez, que el gobernante mexicano se abalanza contra ambas empresas. A principios de mayo les reclamó sobre lo que consideró la propagación de noticias falsas en sus plataformas y dijo que deberían dar más detalles acerca del origen y la forma de operar de los perfiles automatizados.

López Obrador suele atacar con dureza a medios de comunicación y opositores cuando publican informaciones que cuestionan sus políticas. “Conservadores”, “corruptos” y “mafiosos” son algunos de los calificativos que ha empleado para referirse a ellos.