Alfonso Romo dejará oficina Presidencia de México, en medio de crecientes tensiones con empresarios

Imagen de archivo de Alfonso Romo a su llegada a una reunión con miembros del Senado y legisladores de Morena en Ciudad de México. 11 de julio de 2018. REUTERS / Carlos Jasso

CIUDAD DE MÉXICO, 2 dic (Reuters) - El empresario Alfonso Romo dejará su cargo como jefe de la Oficina de la Presidencia de México, dijo el miércoles el mandatario, quien agregó que seguirá siendo su enlace con el sector privado, con el que ha mantenido una relación cada vez más tensa desde que asumió el poder a fines de 2018.

La salida del magnate y exsaltador ecuestre del gabinete se da en medio de un nuevo impasse con la industria privada por la próxima eliminación de la tercerización laboral, cuyo debate en el Congreso se pospuso para la próxima semana tras celebrarse un encuentro entre los empresarios y el mandatario el lunes.

En un mensaje en Twitter, acompañado de una foto donde se le ve junto a Romo compartiendo en un restaurante, sonrientes, López Obrador dijo que se cumplió el plazo acordado de dos años para que este ocupara el cargo. “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo”, escribió.

Durante este año caracterizado por una recesión económica , agudizada por la pandemia del coronavirus, Romo ha reiterado la necesidad de que solo trabajando juntos -el sector público y el privado- se podrá superar la crisis, con certeza jurídica y normativa y una política fiscal que atraiga las inversiones.

“Algo sucede que no nos escuchamos bien y esto no lo podemos permitir, lo que está en juego es mucho (...) No es aconsejable abrir más frentes de batalla, con el virus y la economía es suficiente”, dijo el empresario a fines de octubre en la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI).

López Obrador, por su parte, calificó a Romo como “un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas”, y agregó que nunca olvidará que fue el primero de los empresarios en sumarse al “movimiento de transformación” que él dice lleva a cabo en México.

Antes de Romo, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el de Medio Ambiente, Víctor Toledo, renunciaron a sus cargos en medio de polémicas por diferencias en el manejo de las políticas públicas.