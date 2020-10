Bolsonaro deve indicar almirante da SAE para lugar de Jorge Oliveira na Secretaria-Geral

02/09/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro escolheu o almirante de esquadra Flávio Viana Rocha para assumir a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Jorge Oliveira, que teve sua indicação para o Tribunal de Contas da União confirmada oficialmente na quarta-feira.

A decisão ainda não é oficial, mas foi confirmada à Reuters por dois auxiliares próximos do presidente e deve ser anunciada nos próximos dias.

Rocha ocupa atualmente a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), ligada à Presidência, e se tornou um dos homens de confiança do presidente ao longo dos últimos meses, desde que foi nomeado para o cargo, em fevereiro.

O almirante será mais um ministro militar no primeiro escalão do governo. Com sua nomeação, todos os chamados ministros palacianos --além da Secretaria-geral, a Secretaria de Governo, com Luiz Eduardo Ramos, e a Casa Civil, com Walter Braga Neto-- estarão nas mãos de militares.

Rocha ainda está na ativa e deve sofrer pressão para antecipar sua ida para a reserva, como aconteceu com Ramos. O general foi para a reserva em agosto, depois de ser pressionado para isso. Braga Neto já estava na reserva quando assumiu a Casa Civil.