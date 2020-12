Líderes sul-americanos defendem cooperação regional para vacina contra Covid-19

SÃO PAULO (Reuters) - Lideranças de países sul-americanos se reuniram virtualmente no sábado para a cúpula presidencial do fórum Prosul e defenderam medidas de cooperação regional para acesso “oportuno à imunização contra a Covid-19”, disse neste domingo em nota o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que teve como representante o ministro Ernesto Araújo.

Também estiveram presentes os chefes de Estado do Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru.

Diante dos desafios apresentados pela pandemia, o Prosul destacou a “necessidade de reconhecimento da imunização contra a Covid-19 como bem público global”, bem como a importância da solidariedade e da cooperação nas atuais circunstâncias, conforme declaração da cúpula divulgada pelo ministério brasileiro.

Os líderes também disseram que querem impulsionar e coordenar a implementação de políticas que facilitem o trânsito progressivo e responsável de pessoas, para que a abertura das fronteiras seja realizada de forma segura, ordenada e regular, bem como o trânsito de mercadorias --especialmente aquelas necessárias para mitigar a efeitos do coronavírus-- e contribuir, dessa forma, para a reativação da economia da região.

Em seu discurso, Araújo afirmou que o Brasil reitera seu compromisso de cooperar com todos os países do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (Prosul) no enfrentamento da pandemia.

“O Brasil está muito satisfeito com a reação do Prosul à pandemia. Respeitando a soberania dos países participantes e provando a agilidade para qual foi concebido, o Prosul criou Grupos de Trabalho ad hoc (para isso) sobre a pandemia, com resultados práticos e contribuições para as respostas nacionais à doença”, declarou.

“Nosso desafio continuará até que voltemos à normalidade”, acrescentou o ministro.