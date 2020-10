Morre senador Arolde de Oliveira, primeiro congressista vítima da Covid-19

BRASÍLIA (Reuters) - O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) morreu na noite de quarta-feira vítima de Covid-19, informou a conta do parlamentar no Twitter, tornando-se o primeiro congressista vítima da doença causada pelo novo coronavírus.

Plenário do Senado em Brasília 01/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

“Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro) o Senhor Jesus recolheu para si nosso amado irmão, senador Arolde de Oliveira. Falecido vítima de Covid e como consequência a falência dos órgãos”, informou o Twitter dele.

Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que “com profunda tristeza” recebeu a notícia da morte de Arolde por complicações decorrentes do Covid-19.

“Infelizmente, mais um brasileiro perdeu a vida por consequência desse vírus que já ceifou mais de 150 mil pessoas do nosso País”, afirmou.

“O Senado Federal decreta luto oficial em homenagem à memória do senador, que exerceu diversas funções públicas ao longo dos mais de 35 anos de sua trajetória política”, completou.

Arolde elegeu-se em 2018 senador numa dobradinha eleitoral com Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), também eleito na ocasião para o Senado e filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele era um defensor intransigente de Bolsonaro.

Em postagens no Twitter em abril, ainda no início da pandemia, o senador chegou a falar em “inutilidade do isolamento social”, preconizado por autoridades sanitárias e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para conter a disseminação do vírus, e defendeu o uso da cloroquina, medicamento sem eficácia comprovado contra a Covid-19, em duas posições alinhadas às do presidente.

“Os números do vírus chinês no mundo e no Brasil demonstram a inutilidade do isolamento social. Autoridades, alarmistas por conveniência, destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregados. O presidente @jairbolsonaro, isolado pelo STF, estava certo desde o início”, publicou ele em 19 de abril.

“Na medicina pode ser recomendável ter uma segunda opinião. O tratamento da Covid-19 com cloroquina divide a opinião dos especialistas. Fico com a sugestão do uso do medicamento desde o início, como quer o presidente @jairbolsonaro, além do isolamento social seletivo”, defendeu ele no dia 10 daquele mês.

Natural de São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul, o senador tinha 83 anos e era um influente político evangélico, ex-militar e que teve uma longeva carreira parlamentar, tendo sido deputado federal constituinte.

O parlamentar havia sido internado no início do mês em um hospital no Rio de Janeiro após ter tido um teste positivo para Covid-19, conforme informações da Agência Senado, citando a assessoria do senador. Na ocasião, foi dito que ele estava bem e que fora hospitalizado “por precaução”.