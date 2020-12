Vacina contra Covid-19 que for certificada pela Anvisa será ofertada a todos, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto 19/08/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que qualquer vacina que receber o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) será ofertada a todos os brasileiros de graça, e disse que não faltarão recursos para a imunização da população.

“Em havendo certificação da @anvisa_oficial (orientações científicas e preceitos legais) o @govbr ofertará a vacina a todos, gratuita e não obrigatória”, disse ele, no Twitter.

“Segundo o @MinEconomia não faltarão recursos para que todos sejam atendidos”, emendou.

Na postagem, Bolsonaro aparece em uma fotografia ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O governo federal tem sido pressionado pelo governo de São Paulo, administrado pelo desafeto João Doria (PSDB), a comprar a CoronaVac, vacina da chinesa Sinovac que está sendo elaborada no país pelo Instituto Butantan.

Bolsonaro chegou publicamente a duvidar da eficácia da CoronaVac, e vetou um acordo do Ministério da Saúde com o Butantan. O governo federal tem trabalhado com a vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

O governo federal já tem um acordo com a AstraZeneca para garantir o fornecimento de sua vacina e está discutindo aquisições com outras empresas, incluindo a Pfizer Inc. e a Janssen, uma unidade da Johnson & Johnson.

Mais cedo, mesmo sem registro da Anvisa da CoronaVac, Doria anunciou que vai começar a vacinação contra Covid-19 no Estado de São Paulo a partir do dia 25 de janeiro.

O plano de Doria é imunizar primeiro pessoas com mais de 60 anos e profissionais da saúde.