Bolsonaro diz duvidar que Justiça obrigue vacinação contra Covid-19

Presidente Jair Bolsonaro conversa com diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, durante cerimônia no Palácio do Planalto 22/10/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira duvidar que a Justiça determine vacinação obrigatória contra Covid-19 no país, ao criticar articulação feita por governadores para apresentar uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em busca de uma imunização compulsória no país.

“Não funciona assim, enquanto eu for presidente da República ninguém vai obrigar ninguém a tomar vacina”, disse Bolsonaro, que citou uma diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS) que teria afirmado que a imunização não será obrigatória.

Segundo Bolsonaro, a vacina será tomada por quem “bem entender”.

“O povo não vai admitir isso aí. Eu duvido que a Justiça vai obrigar isso aí”, afirmou.