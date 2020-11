TSE enfrenta lentidão em totalização de votos, nega relação com tentativa de ataque hacker

Eleitores fazem fila para votar no Rio de Janeiro 15/11/2020 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse neste domingo que está enfrentando uma lentidão na totalização dos votos do primeiro turno da eleição municipal em todo o país, mas negou que ela tenha relação com a tentativa de ataque cibernético que o presidente da corte, Luís Roberto Barroso, disse ter sido frustrado.

“Em razão de uma lentidão no processo de totalização dos votos (soma dos votos), está ocorrendo um atraso para a divulgação dos resultados da apuração”, afirmou o TSE em nota à imprensa.

“Os dados estão sendo remetidos normalmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto.”

A apuração em São Paulo, por exemplo, estava em apenas 0,39% das seções eleitorais apuradas após duas horas e quarenta minutos do fechamento das urnas. Em Recife, estava em 0,59%, em Belo Horizonte em 1,68%.

Mais cedo, Barroso disse que o TSE frustrou a tentativa de um ataque hacker e negou que ela pudesse atrapalhar a apuração, lembrando que as urnas eletrônicas não ficam online.

Segundo ele, um dos procedimentos de segurança adotados para neutralizar a tentativa de ataque foi o desligamento de um dos principais servidores, além de um backup das informações mais importantes, retiradas de rede, como garantia para o caso de ataque bem-sucedido. [nL1N2I10IH]

Na nota da noite deste domingo, o TSE negou que a tentativa de ataque tenha relação com a lentidão na totalização dos votos.

“O problema está sendo resolvido pelos técnicos, para a retomada mais célere do processo de divulgação. Ressaltamos que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã”, afirmou o tribunal.