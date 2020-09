Portugal tem maior número diário de casos de coronavírus desde maio

LISBOA (Reuters) - Portugal relatou 486 novos casos de coronavírus no sábado, seu maior número diário desde a semana em que seu bloqueio foi suspenso em maio.

O aumento trouxe o total acumulado para 59.943, disse a autoridade sanitária DGS.

Portugal, com 10 milhões de pessoas, registrou apenas 1.838 mortes até agora, uma taxa per capita muito mais baixa do que em muitos países europeus, incluindo a vizinha Espanha.

Inicialmente, recebeu elogios por sua rápida resposta à pandemia, mas uma onda de surtos localizados em Lisboa preocupou as autoridades e as forçou a impor novamente algumas restrições.

A maioria dos novos casos de coronavírus registrados no sábado ocorreram em Lisboa e arredores e em toda a região norte, onde está localizada a segunda maior cidade do país, o Porto.

Medidas mais rígidas para conter o surto de coronavírus serão introduzidas em Portugal a partir de meados de setembro, conforme os alunos voltam às escolas e muitos funcionários voltam aos escritórios, embora os detalhes ainda não tenham sido anunciados.