HBO conquista los Emmy y Apple se lleva su primer premio

LOS ÁNGELES, 20 sep (Reuters) - La cadena HBO triunfó en los Premios Emmy del domingo con 30 estatuillas, incluyendo la de mejor drama para “Succession” y la de miniserie para “Watchmen”, mientras que Apple Inc se adjudicó su primer premio tras su inmersión en la televisión por internet.

Netflix Inc., que entró en la ceremonia con un récord de 160 nominaciones, terminó en segundo lugar con 21 galardones. La cadena de cable Pop, propiedad de ViacomCBS Inc, se llevó el primer premio de comedia por la excéntrica serie “Schitt’s Creek”, que arrasó en las categorías de comedia para recoger nueve premios en total.

Ganar los más altos honores en la televisión otorga una marca de prestigio que las cadenas pueden pregonar en su marketing para atraer al público en el abarrotado mundo del entretenimiento por televisión. AT&T, Walt Disney Co, Apple y otros han lanzado servicios de televisión en internet para competir con Netflix, pionero de las plataformas de internet.

HBO, propiedad de AT&T Inc, ha dominado durante mucho tiempo los Emmy con éxitos como “Los Soprano”, “Sex and the City” (en España, “Sexo en Nueva York”; en Hispanoamérica, “Sexo en la ciudad”) y “Juego de Tronos”. Antes del domingo, fue la cadena más premiada durante 17 de los últimos 18 años. La excepción fue en 2018, cuando Netflix y HBO empataron en victorias en los Emmy.

Este año, el drama de realidad alternativa de HBO “Watchmen” superó a todas las series con 11 premios, mientras que la historia de la dinastía mediática en “Succession” ganó siete.

Los galardones fueron especialmente gratificantes tras las dudas sobre qué haría HBO tras el fin de su exitoso “Juego de Tronos” en 2019, según Casey Bloys, presidente de programación de HBO, en una entrevista.

“Fue una forma muy agradable de responder a esas dudas”, dijo.

Bloys también dijo que la cadena tuvo éxito por haber sido consciente de la creciente competencia “pero sin distraerse por ello”.

“Seguimos jugando nuestro juego y nos centramos en los programas de los que estamos orgullosos, y trabajamos con gente en la que creemos”, dijo.

Los premios de Netflix incluyeron el de mejor actriz de reparto para Julia Garner en “Ozark”.

El servicio de transmisión en directo de Apple TV+ obtuvo su primer Emmy por el papel secundario de Billy Crudup en “The Morning Show” como ejecutivo manipulador en una cadena de noticias sacudida por un escándalo de acoso sexual.

“The Mandalorian”, una serie del universo “Star Wars” distribuida por Disney+ que trata sobre un cazarrecompensas que protege a un bebé de la misma especie que Yoda, ganó ocho premios.

La cadena Pop obtuvo el premio a la mejor comedia en la sexta y última temporada de “Schitt’s Creek”, una serie sobre una familia que ha perdido su fortuna y se ve obligada a vivir en un motel destartalado en un pueblo remoto. Filmado en Toronto, el programa se emitió en la cadena CBC en Canadá.

“Gracias a la CBC y a Pop por emitirlo sin vacilar”, dijo el creador y estrella Daniel Levy al aceptar su premio.

Los reconocimientos a “Schitt’s Creek” también fueron una victoria para Netflix. La serie se ha transmitido en Netflix desde 2017, ayudando a aumentar su público. Eugene Levy, que ganó el premio al mejor actor de comedia, agradeció a Netflix por “la chispa que pareció iniciarlo todo” para la serie.