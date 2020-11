Qualcomm recibe permiso de EEUU para vender chips 4G a Huawei

14 nov (Reuters) - Qualcomm Inc recibió el viernes licencia del gobierno de Estados Unidos para vender chips de teléfonos móviles 4G a la china Huawei Technologies Co Ltd, en una exención a las restricciones comerciales que impuso Washington en medio de crecientes tensiones con Pekín.

FILE PHOTO: A Qualcomm sign is shown outside one of the company's many buildings in San Diego, California, U.S., September 17, 2020. REUTERS/Mike Blake