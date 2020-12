El "big bang" del Brexit abrirá una falla en la negociación bursátil en Europa

LONDRES, 29 dic (Reuters) - Europa asistirá a su mayor mudanza en la compraventa de acciones en más de dos décadas cuando los mercados de valores abran sus puertas en 2021, fecha en la cual el Brexit desplazará su centro de gravedad lejos de Londres.

FILE PHOTO: Puzzle with printed EU and UK flags is seen in this illustration taken November 13, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration