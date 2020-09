Londres ve solo un 30%-40% de posibilidades de un acuerdo con Bruselas, según The Times

FOTO DE ARCHIVO: La bandera británica y la de la UE ondean en Bruselas. Bélgica, 31 de enero de 2020. REUTERS/Francois Lenoir

LONDRES, 4 sep (Reuters) - Altos cargos de la oficina del primer ministro británico Boris Johnson ven solo un 30%-40% de posibilidades de que haya un acuerdo comercial post-Brexit con la Unión Europea ante el estancamiento en torno a la normativa de las ayudas estatales, según informó The Times.

El Reino Unido dejó la UE el 31 de enero, pero las conversaciones no han avanzado mucho hasta ahora para conseguir un nuevo acuerdo comercial que se ponga en marcha cuando el 31 de diciembre finalice el actual periodo de transición.

El deseo británico de utilizar la ayuda estatal para desarrollar su sector tecnológico significa que los principales ministros de Johnson no están dispuestos a ceder en las negociaciones sobre la ayuda estatal, dijo The Times.

“En la oficina del número 10 (de Downing Street, residencia del primer ministro), ahora piensan que solo hay una posibilidad de entre el 30 y el 40 por ciento de que se llegue a un acuerdo”, escribió James Forsyth, editor político de The Spectator, en una columna. “El punto de fricción no es la pesca -me dicen que en esa área hay un acuerdo- sino en las ayudas estatales.”

Reino Unido quiere que el porcentaje de cuotas de pesca reservadas para los barcos británicos en aguas británicas aumente de un 25% a más del 50%, dijo The Times.