Reino Unido e UE dizem ainda ter grandes diferenças sobre o Brexit

BRUXELAS/LONDRES (Reuters) - A União Europeia e o Reino Unido disseram nesta sexta-feira que ainda têm diferenças substanciais em relação a um acordo comercial pós-Brexit, e o negociador-chefe do bloco se preparava para viajar a Londres para uma tentativa de última hora de evitar um desfecho tumultuado para a crise de cinco anos da desfiliação britânica.

Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Jessica Taylor/Handout via REUTERS

Faltando só cinco semanas para o Reino Unido finalmente sair da órbita da UE, no dia 31 de dezembro, os dois lados estão pedindo ao outro concessões na pesca, na ajuda estatal e em uma forma de resolver quaisquer disputas futuras.

As duas partes retomarão em breve as negociações presenciais, suspensas na semana passada porque um membro da equipe do negociador-chefe do bloco, Michel Barnier, foi diagnosticado com coronavírus.

“Está claro que existem diferenças substanciais e importantes ainda a serem superadas, mas estamos lidando com isto”, disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, aos repórteres.

“A probabilidade de um acordo é em grande parte determinada por nossos amigos e parceiros na UE – existe um acordo a ser feito ali se eles quiserem fazê-lo”.

Barnier disse no Twitter que viajará a Londres na noite desta sexta-feira para conversar com seu equivalente britânico, David Frost.

“As mesmas divergências significativas persistem”, disse Barnier.

As conversas continuam travadas em três temas principais – pesca, ajuda estatal e resolução de disputas –, mas até agora nenhum dos lados mostrou disposição para ceder o suficiente neles para permitir um avanço.

O Reino Unido saiu do bloco formalmente em 31 de janeiro, mas desde então passa por um período de transição no qual as regras sobre comércio, viagens e negócios continuam vigorando. A partir do final do ano, ele será tratado por Bruxelas como um terceiro país.

Um diplomata da UE disse que só há “mais alguns dias de sobra” para as tratativas, que anteriormente prosseguiram mesmo violando diversos prazos finais.

“As lacunas quanto a igualdade de condições, governança e pesca continuam grandes”, disse o diplomata após um informe dado por Barnier a diplomatas nacionais a portas fechadas no tocante ao progresso das negociações.

“Sem Londres tomando as decisões necessárias rapidamente, chegar a um acordo será quase impossível. O tempo está acabando rapidamente. Só há mais alguns dias de sobra para mais negociações”.

(Por Gabriela Baczynska e John Chalmers em Bruxelas e Guy Faulconbridge e Kate Holton em Londres)