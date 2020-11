Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte se unem para aliviar restrições sociais para Natal

LONDRES (Reuters) - O governo britânico disse neste domingo que está trabalhando com Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte para aliviar as restrições sociais de Covid-19 durante o Natal para permitir que as famílias se reúnam.

O ministro-chefe do gabinete, Michael Gove, discutiu a questão com os primeiros-ministros das administrações descentralizadas no sábado, segundo o governo, e eles concordaram que é importante que famílias e amigos se reúnam de forma cuidadosa e limitada, embora reconhecendo que não será um período festivo normal.

“Como tal, os ministros endossaram o objetivo comum de facilitar algumas bolhas domésticas limitadas por um pequeno número de dias, mas também enfatizaram que o público será aconselhado a ter cautela e, sempre que possível, as pessoas devem evitar viajar e minimizar o contato social”, disse.

O ministro das Finanças, Rishi Sunak, afirmou neste domingo que os britânicos não terão um Natal normal neste ano, mas que o governo procura maneiras de permitir que as famílias se reúnam.