Los descuentos en los restaurantes deprimen la inflación británica

LONDRES, 16 sep (Reuters) - La drástica caída de los precios de las comidas, propiciada por el plan británico de apoyo al sector de la hostelería durante la pandemia COVID-19, contribuyó a que la inflación cayera el mes pasado a su tasa más baja en casi cinco años.

Los precios al consumidor aumentaron un 0,2% en términos anuales en agosto, el menor incremento desde diciembre de 2015. La cifra supone además una fuerte desaceleración en comparación con el aumento del 1,0% de julio, según los datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés).

Una encuesta de Reuters entre economistas había apuntado a una lectura de 0,0%.

El mes pasado se aplicaron descuentos a más de 100 millones de comidas a través del programa estatal “Eat Out to Help Out” (“Come fuera y ayuda”), que ofreció a los comensales una reducción del precio financiada por las arcas públicas de hasta 10 libras (12,89 dólares).

Si bien el enorme impacto de esta medida tiene un carácter excepcional, el efecto de la pandemia en la economía y el previsible aumento del desempleo probablemente sigan conteniendo los precios al consumidor.

Los precios en los restaurantes y cafés bajaron un 2,6% en comparación con agosto del año pasado, su primera caída desde que se iniciaron los registros en 1989.

La caída de las tarifas aéreas y un aumento menor que el habitual en los precios de la ropa también contribuyeron a reducir la inflación anual.