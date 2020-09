Reino Unido advierte a la UE que no será el primero en ceder en cuanto al Brexit

LONDRES, 6 sep (Reuters) - Reino Unido no cederá en primer lugar en las negociaciones comerciales del Brexit con la Unión Europea y no le teme a una salida sin acuerdo, advirtió este domingo el negociador británico David Frost en una entrevista publicada por el diario Mail.

Puzzle with printed EU and UK flags is seen in this illustration taken November 13, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration