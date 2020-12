Banco de Inglaterra prepara su artillería para cualquier problema del Brexit

LONDRES, 11 dic (Reuters) - El Banco de Inglaterra tomó medidas el viernes para que los bancos sigan ofreciendo crédito durante 2021, mientras Gran Bretaña lidia con la pandemia de COVID-19 y se prepara para cualquier perturbación en el mercado por un gran cambio en la relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea.

FILE PHOTO: Bank of England Governor Andrew Bailey poses for a photograph on the first day of his new role at the Central Bank in London, Britain March 16, 2020. Tolga Akmen/Pool via REUTERSI/File Photo