Reino Unido avisa UE que não vai blefar em negociações sobre Brexit

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - O Reino Unido não vai blefar nas negociações comerciais do Brexit com a União Europeia e não tem medo de uma saída sem acordo no final do ano, advertiu o principal negociador do país sobre o Brexit neste domingo.

O Reino Unido deixou a UE em 31 de janeiro, mas as negociações até agora avançaram pouco sobre um novo acordo comercial para quando um acordo de transição terminar em dezembro.

“Viemos depois de um governo e equipe de negociação que piscou e teve seu blefe desmascarado em momentos críticos, e a UE aprendeu a não levar a sério a nossa palavra”, disse o negociador David Frost ao Mail neste domingo.

“Portanto, muito do que estamos tentando fazer este ano é fazê-los perceber que o que estamos dizendo é o que queremos dizer e que eles devem levar nossa posição a sério”, afirmou.

As negociações devem ser retomadas em Londres na terça-feira, mas estão travadas devido à insistência do Reino Unido de que tenha total autonomia sobre a ajuda estatal e suas demandas sobre a pesca.

O Reino Unido diz que a UE está atrasando as negociações e não consegue aceitar totalmente que agora se trata de um país independente.

“Não seremos um Estado cliente. Não vamos ceder nos fundamentos de ter controle sobre nossas próprias leis”, disse Frost ao Mail. “Não vamos aceitar cláusulas de igualdade de condições que nos prendam à maneira como a UE faz as coisas.”

“Isso é o que significa ser um país independente, foi para isso que o povo britânico votou e isso é o que acontecerá no final do ano”, declarou Frost.

O secretário de Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, disse que a semana que se segue será um alerta para a UE.

No fundo, o Reino Unido está pressionando um dos botões mais sensíveis da UE --o medo de que um Reino Unido pós-Brexit possa se tornar um concorrente de livre mercado muito mais ágil e desregulamentado em sua fronteira, usando ajuda estatal seletiva.