Precio de entregas transfronterizas se dispara a pocas semanas de que Reino Unido salga de la UE

LONDRES, 26 nov (Reuters) - Las empresas británicas se afanan en almacenar mercancías cuando solo faltan cinco semanas para que, el 1 de enero, entren en vigor los controles aduaneros post-Brexit, lo que elevará el coste de las entregas transfronterizas y reducirá la capacidad, según fuentes del sector.

Lorries are seen on a cross channel ferry arriving from France at the Port of Dover, in Dover, Britain September 24, 2020. REUTERS/Toby Melville/Files