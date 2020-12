Federación argentina de rugby suspende a capitán Matera y otros dos jugadores de Los Pumas por comentarios discriminatorios

BUENOS AIRES, 30 nov (Reuters) - La Unión Argentina de Rugby (UAR) suspendió el lunes al capitán del seleccionado Pablo Matera y a los jugadores Guido Petti y Santiago Socino, luego de que trascendieran comentarios discriminatorios y xenófobos realizados años atrás en sus redes sociales.

Tres Naciones - Argentina v Nueva Zelanda - McDonald Jones Stadium, Newcastle, Australia - November 28, 2020. Akira Ioane, de Nueva Zelanda, en acción con el argentino Felipe Ezcurra. Darren Pateman/AAP Image via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT.