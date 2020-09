Trump dice que EEUU aún no tiene pruebas del "trágico" envenenamiento de Navalny

Imagen de archivo de Alexei Navalny durante la marcha por el quinto aniversario del asesinato del opositor Boris Nemtsov, en Moscú, Rusia. 29 de febrero de 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo

WASHINGTON, 4 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos debe observar “muy seriamente” el presunto envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, pero que su gobierno aún no tiene pruebas.

“Es trágico. Es terrible, no debería suceder. Aún no tenemos ninguna prueba, pero lo analizaré”, dijo Trump en una conferencia de prensa, antes de decirle a periodistas que deberían centrarse en China, no en Rusia.

Trump evitó adoptar la firme posición expresada por el Departamento de Estado, que el viernes se mostró muy preocupado por el hallazgo de que Navalny fue envenenado.

En una reunión en Washington el viernes por la mañana, el subsecretario de Estado, Stephen Biegun, le dijo al embajador ruso Anatoliy Antonov que el uso de esta arma química por parte de Moscú sería una clara violación de sus obligaciones bajo la Convención sobre las Armas Químicas (OPAQ).

Alemania, donde Navalny se encuentra hospitalizado, ha dicho que la figura de la oposición rusa fue envenenada con un agente nervioso llamado Novichok y quiere que los culpables rindan cuentas. Rusia hasta ahora no ha abierto una investigación criminal y aseguró que aún no hay evidencia delictual.