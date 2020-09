Crítico del Kremlin Navalny es dado de alta de hospital Berlín

BERLÍN, 23 sep (Reuters) - El crítico del Kremlin, Alexei Navalny, fue dado de alta del hospital de Berlín donde era tratado después de enfermar durante un vuelo doméstico en Siberia el mes pasado.

FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov -/File Photo