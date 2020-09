Crítico do Kremlin publica foto em hospital na Alemanha, diz que consegue respirar sozinho

Líder opositor russo Alexei Navalny posa para foto com sua família em hospital em Berlim 15/09/2020 Cortesia do Instagram @NAVALNY/Rede Social via REUTERS

MOSCOU (Reuters) - O político russo de oposição Alexei Navalny compartilhou uma fotografia de um hospital em Berlim onde está internado nesta terça-feira, em que aparece sentado na cama e cercado por sua família, e disse que agora consegue respirar sozinho após a suspeita de envenenamento no mês passado.

“Olá, aqui é Navalny. Sinto falta de todos vocês”, escreveu ele em letras maiúsculas para seus seguidores no Instagram. “Eu ainda mal posso fazer qualquer coisa, mas ontem eu consegui respirar por todo o dia por minha própria conta. Realmente por minha própria conta.”

Navalny, o principal opositor ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, ficou fortemente doente na Sibéria no mês passado e foi transportado de avião para Berlim. A Alemanha diz que testes de laboratórios em três países determinaram que ele foi envenenado com o agente nervoso Novichok e governos ocidentais exigiram uma explicação da Rússia.

Moscou classificou as acusações como sem fundamento. O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov reiterou nesta terça-feira que Moscou está aberta a esclarecer o que aconteceu com Navalny, mas que precisa ter acesso a informações sobre seu caso na Alemanha.

Peskov disse que todos ficarão felizes caso Navalny se recupere e que ele é livre para retornar à Rússia. Mas ele disse que não consegue entender as razões pelas quais laboratórios na França e na Suécia testaram as amostras médicas de Navalny se a Rússia não teve o mesmo acesso.

(Reportagem de Alexander Marrow e Katya Golubkova)