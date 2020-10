Putin minimiza denúncias de Donald Trump a respeito de negócios da família Biden

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse neste domingo que não vê nada de criminoso nos laços comerciais passados de Hunter Biden, filho do candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, com Ucrânia ou Rússia, marcando sua discordância com uma das linhas de ataque do presidente dos EUA, Donald Trump, na eleição presidencial norte-americana.

Putin respondeu a declarações feitas por Trump durante debates televisivos com Biden antes da eleição do dia 3 de novembro.

“Sim, na Ucrânia ele (Hunter Biden) tinha ou talvez ainda tenha negócios, não sei. Não nos diz respeito. Diz respeito aos americanos e ucranianos”, disse Putin.

“Mas sim, ele tinha pelo menos uma empresa, que ele dirigia praticamente e, em geral, ganhava um bom dinheiro. Não vejo nada de criminoso nisso, pelo menos nós não sabemos nada a respeito.”

Trump, que está atrás nas pesquisas de opinião, usou os debates para fazer acusações de que Biden e seu filho Hunter se envolveram em práticas antiéticas na Ucrânia. Nenhuma evidência foi encontrada para dar força às alegações, e Joe Biden já declarou que os rumores são falsos.

Putin, que já elogiou Trump no passado por dizer que queria melhores relações com Moscou, disse que a Rússia trabalhará com qualquer líder dos EUA, e observou o que chamou de “forte retórica anti-russa” nos discursos de Biden.