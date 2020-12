MOSCOU (Reuters) - Visitantes que chegarem à Rússia vindos do Reino Unido deverão passar por um isolamento obrigatório de duas semanas, disse nesta sexta-feira a agência de notícias Interfax citando o órgão de vigilância da Saúde.

A Rússia disse no início desta semana que suspenderia os voos de e para a Grã-Bretanha por uma semana a partir de terça-feira devido à nova variante do coronavírus detectada no Reino Unido.