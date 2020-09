ENFOQUE-Las aerolíneas apuestan por pruebas de COVID-19 que dan resultados en minutos

ZURICH/MILÁN, 23 sep (Reuters) - Las aerolíneas europeas están poniendo sus esperanzas en la realización de pruebas de COVID-19 antes de los vuelos que dan resultados tan rápidos como las pruebas de embarazo, con el objetivo de que contribuyan a restablecer la confianza de los pasajeros a la hora de surcar los cielos en espacios confinados con aire compartido. La alemana Lufthansa, que ha precisado del rescate estatal para su supervivencia, está en conversaciones con la farmacéutica suiza Roche sobre la utilización de las llamadas pruebas de antígenos, según dos personas familiarizadas con las conversaciones, y la aerolínea pretende que estén disponibles el mes que viene. El operador italiano Alitalia, por su parte, dijo a Reuters que a partir del miércoles añadirá dos vuelos de Milán a Roma, además de los dos que ya ofrece de Roma a Milán, exclusivamente para pasajeros con pruebas negativas. Las pruebas son gestionadas por las autoridades sanitarias de los aeropuertos y están incluidas en el precio de los billetes. Si resultan ser populares y seguros, estos vuelos con test de antígenos se ampliarán a más rutas nacionales y más tarde internacionales, según la aerolínea.

A diferencia de las pruebas moleculares de laboratorio que han sido el elemento básico de las autoridades sanitarias en la pandemia, las pruebas de antígeno no requieren máquinas para su procesamiento. Al igual que las pruebas de embarazo, pueden producir resultados en unos 15 minutos. Sin embargo, las pruebas requieren un incómodo hisopo nasal y no son tan precisas como las pruebas moleculares, o PCR. Generalmente producen más “falsos negativos”, lo que podría significar que algunos enfermos entren en los aviones. Cada vez son más las empresas que están sacando estas pruebas al mercado, entre ellas Abbott Laboratories, Becton Dickinson & Co y Quidel Corp y Roche, que está relanzando las pruebas de antígenos de la surcoreana SD Biosensor. Las aerolíneas están presionando a los Gobiernos para que adopten alternativas a las restricciones de viaje ante el resurgimiento de los casos de COVID-19 en Europa. Se prevé que las pruebas rápidas de antígenos, que pueden ser realizadas por personal no médico, estén disponibles en las próximas semanas por tan solo 7 dólares cada una, según dijo el martes el jefe del organismo industrial de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

SOLO NEGATIVOS

A pesar de los inconvenientes de estas pruebas de antígenos, las aerolíneas esperan poder inclinar la balanza para convencer a la gente de que vuele.

“Es para dar... confianza, en un momento determinado, de que el resultado es positivo o negativo”, dijo Christian Paulus, directivo de investigación y desarrollo de Roche.

“La PCR sigue siendo el estándar de oro. Por lo tanto, si hay alguna duda, o si el aspecto clínico de la persona que ha tenido una prueba negativa, por ejemplo si la persona tiene síntomas como fiebre, entonces seguro que se hará una prueba de confirmación”.

Alitalia lanzó su programa “Vuelos a prueba de COVID” de Roma a Milán la semana pasada, y lo ampliará a partir del miércoles. Solo los pasajeros con resultados negativos de COVID-19 pueden embarcar.

“Hasta ahora no se han encontrado pasajeros positivos”, dijo un portavoz de Alitalia, que añadió que muchos eligieron hacer las pruebas de antígenos de la aerolínea la noche antes del vuelo. Los viajeros pueden acceder a las instalaciones de pruebas del aeropuerto a través de un carril preferente con sus billetes.

La aerolínea tiene previsto analizar las conclusiones a mediados de octubre, pero espera ya que los vuelos probados con antígenos se amplíen a las rutas nacionales y posteriormente a las internacionales. “Primero, tenemos que ver cómo va este experimento”, dijo el portavoz.

SD Biosensor dijo que sus pruebas se han implementado en los aeropuertos italianos para los turistas que llegan, para evitar una nueva ola de COVID-19 importada de los focos de infección.

“MEJOR QUE LA CUARENTENA”

El máximo ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr, dijo la semana pasada a los empleados durante una conferencia interna que la aerolínea estaba en conversaciones con Roche. El laboratorio comenzó a vender las pruebas rápidas esta semana, y dijo que SD Biosensor podría suministrarle inicialmente unos 40 millones de pruebas por mes.

Las pruebas de Lufthansa podrían ir inicialmente a los tripulantes de cabina, dijo una portavoz, aunque Bjoern Becker, directivo de gestión de productos, servicios terrestres y digitales del Grupo Lufthansa, dijo que las pruebas también podrían estar disponibles para los pasajeros de primera clase y clase ejecutiva.

“Creemos que las pruebas serían una mejor opción que poner a alguien en cuarentena”, dijo la portavoz de la aerolínea.

Más allá de las aerolíneas, Alemania está considerando un uso más amplio de las pruebas de antígenos a partir de octubre, incluso en las residencias de ancianos, que han sido los más afectados por el mortal virus.

Los reguladores aún se preocupan por la precisión de las pruebas, que normalmente detectan el virus entre el 80% y el 90% de las veces, por debajo de la tasa del 95% de las pruebas de laboratorio.

Aun así, algunos prefieren sacrificar la perfección para recuperar cierta normalidad económica.

“Son lo suficientemente buenas”, dijo el ministro de salud alemán Jens Spahn, prometiendo pruebas de antígenos en “cantidades significativas”. El estado de Baviera ya ha pedido 10 millones.