Los alemanes deben prepararse para 4-5 meses de severas medidas anti-COVID, según el ministro de Economía

FRÁNCFORT, 15 nov (Reuters) - Los alemanes deben prepararse para otros 4 o 5 meses de medidas severas para detener el aumento de contagios de coronavirus y no deben esperar que las restricciones actuales se suavicen rápidamente, dijo el ministro de Economía Peter Altmaier al semanario Bild am Sonntag.

“Aún no estamos fuera de peligro”, dijo refiriéndose a las cifras de contagio. “No podemos permitirnos un cierre de yoyó con la economía abriéndose y cerrándose constantemente”.

Alemania ha impuesto una serie de medidas denominadas “luz de confinamiento” para frenar la segunda ola de la pandemia que el país está viviendo en común con gran parte del resto de Europa. Mientras que los restaurantes están cerrados, las escuelas y las tiendas hasta ahora permanecen abiertas.

Los datos del Instituto Robert Koch (RKI) para enfermedades infecciosas mostraron el domingo que el número de casos confirmados en Alemania aumentó en 16.947 hasta 790.503. Las cifras del fin de semana tienden a ser más bajas ya que no todos los datos son comunicados por las autoridades locales.

Altmaier dijo que Alemania debería ser cautelosa a la hora de relajar las restricciones demasiado rápido.

“Si no queremos días con 50.000 nuevas infecciones, como fue el caso de Francia hace unas semanas, debemos tenerlo en cuenta y no especular constantemente sobre qué medidas pueden ser relajadas de nuevo”, dijo a Bild am Sonntag.

“Todos los países que levantaron sus restricciones demasiado pronto han pagado hasta ahora un alto precio en términos de pérdidas de vidas humanas”.

Sus comentarios se hacían eco de los de otros líderes políticos alemanes. Entre otros, el ministro de Salud Jens Spahn quien dijo el sábado en un evento online del partido conservador de la canciller Angela Merkel que se avecinan semanas duras, posiblemente incluso meses.