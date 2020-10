Argentina supera los 800.000 casos de COVID-19, con tasa de positividad más alta del mundo

BUENOS AIRES, 5 oct (Reuters) - Argentina superó el lunes los 800.000 casos positivos del coronavirus, que actualmente golpea con fuerza al interior del país tras una primera etapa con una alta incidencia en la capital y el Gran Buenos Aires.

IMAGEN DE ARCHIVO. Personas disfrutan del inicio de la primavera en medio del brote de coronavirus, en Buenos Aires, Argentina. Septiembre 21, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Con 809.728 infecciones, Argentina es el octavo país con más casos del mundo, luego de una primera etapa en la que logró sobrellevar favorablemente la pandemia gracias a una temprana cuarentena. La cifra de muertes totaliza 21.468.

Según datos oficiales recolectados por la organización Our World in Data, Argentina es actualmente el país con la tasa más alta de positividad en tests diarios a nivel mundial, con casi un 60% de pruebas positivas y un promedio de 12.452 casos diarios.

“¿Aislamiento hay? No, aislamiento no hay. ¿Testeos hay? No, no hay. ¿Más fortalecimiento de profesionales de la salud en el sistema de salud hay? No, no hay. Entonces, definitivamente las estrategias que hay para frenar una pandemia de estas características no se están aplicando”, dijo a Reuters Carlos Kambourian, médico pediatra de la ciudad de Buenos Aires.

Un informe del Ministerio de Salud agregó este lunes que durante las últimas 24 horas se reportaron 452 nuevas muertes y 11.242 nuevos casos de contagios.

La gran cantidad de tests positivos resultan de la aplicación del programa ‘Detectar’, por el que se realizan exámenes a los contactos de contagiados, y de la carga tardía de datos en varias regiones del país, explicó una fuente del Ministerio de Salud de la Nación bajo condición de anonimato.

En estas últimas “24 horas fueron realizados 20.263 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.084.513 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 45.937 muestras por millón de habitantes”, dijo el reporte oficial.

El país sudamericano se encuentra en distintas fases de aislamiento obligatorio -que cambia de acuerdo con la cantidad de casos de cada región- desde el 20 de marzo.

Argentina está entre las naciones de mayor cantidad de casos confirmados en el mundo, con un listado liderado por Estados Unidos, India y Brasil, según un conteo de Reuters.

Desde la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, se dice que el resto de las jurisdicciones argentinas tendrán que transparentar el verdadero número de fallecidos.

“Tarde o temprano van a tener que mostrar sus números (reales)”, aseguró este lunes en conferencia de prensa el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, luego que la provincia incorporara días atrás a unas 3.500 personas a las cifras de muertes por COVID-19.