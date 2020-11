Tokio registra alza récord de contagios, rebrote en Australia fuerza más confinamientos

TOKIO/SEÚL, 18 nov (Reuters) - Los casos diarios de coronavirus en Tokio y Corea del Sur alcanzaron nuevos máximos el miércoles, en tanto que la contaminada Nueva Delhi se enfrentaba a un acelerado rebrote y Australia reportó una cepa altamente contagiosa del COVID-19 que lo forzó a poner en cuarentena a un estado.

FILE PHOTO: Passengers wearing protective masks get off a subway train at Shibuya station amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Tokyo, Japan, May 27, 2020. Japan's requirement for the use of seals to stamp documents has come under fire with millions of workers forced to commute to offices to process paperwork. REUTERS/Kim Kyung-Hoon