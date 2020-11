ANÁLISIS-Dudas sobre los datos de la vacuna de AstraZeneca podrían demorar su aprobación

LONDRES, 26 nov (Reuters) - Días después de acaparar los titulares con su “vacuna para el mundo” contra el COVID-19, AstraZeneca enfrenta cuestiones delicadas sobre la tasa de éxito que, según algunos expertos, podrían obstaculizar sus posibilidades de obtener rápidamente la aprobación normativa de los Estados Unidos y la Unión Europea.

