Ensayo de vacuna AstraZeneca en EEUU aclarará confusión sobre lo bien que funciona: científico

CHICAGO, 7 dic (Reuters) - El científico estadounidense que supervisa los ensayos de vacunas contra el COVID-19 espera un gran estudio en el país para determinar la eficacia de la inyección experimental de AstraZeneca, luego de los sorprendentes resultados de otros ensayos publicados por la compañía y sus socios de la Universidad de Oxford.

FILE PHOTO: A research scientist works inside a laboratory of India's Serum Institute, the world's largest maker of vaccines, which is working on vaccines against the coronavirus disease (COVID-19) in Pune, May 18, 2020. REUTERS/Euan Rocha/File Photo