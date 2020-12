Melbourne recibe el primer vuelo internacional en 5 meses tras relajarse las restricciones

SÍDNEY, 7 dic (Reuters) - La segunda ciudad más grande de Australia recibió el lunes su primer vuelo internacional de pasajeros en cinco meses, una llegada que pondrá a prueba el nuevo sistema de cuarentena en hoteles del Estado de Victoria.

FILE PHOTO - A solitary man runs along a waterway after lockdown restrictions were implemented in response to an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Melbourne, Australia, July 10, 2020. REUTERS/Sandra Sanders