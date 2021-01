Vacuna de Sinovac arroja efectividad de 78% en ensayos de fase tardía en Brasil

SAO PAULO, 7 ene (Reuters) - Una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Sinovac Biotech presentó una efectividad del 78% en los ensayos clínicos de fase tardía en Brasil, dijeron el jueves autoridades del estado de Sao Paulo, en un avance para los esfuerzos de las farmacéuticas chinas por igualar los resultados de sus pares occidentales.

FILE PHOTO: A display shows packages of vaccine candidate for SARS-CoV-2 by Sinovac Biotech during a government-organized media tour showcasing the company's development of a coronavirus disease (COVID-19) vaccine candidate in Beijing, China, September 24, 2020. REUTERS/Thomas Peter