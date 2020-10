Teatro brasileño ofrece inusual experiencia al público en la era del coronavirus

29 oct (Reuters) - Un teatro brasileño inauguró un nuevo espacio exterior en Sao Paulo en medio de la pandemia de coronavirus, que ofrece a sus asistentes butacas ubicadas dentro pequeñas cabinas de plástico individuales y con distanciamiento social.

Espectadores mantienen la distancia social dentro de las cabinas de plástico individuales mientras ven la obra de teatro 'Volpone Protocol' durante el brote de COVID-19 en Sao Paulo, Brasil. 28 de octubre de 2020. Fotografía tomada el 28 de octubre de 2020. REUTERS/Amanda Perobelli

Los espectadores pudieron disfrutar de la obra “Volpone Protocol”, de la compañía Bendita Trupe, en un escenario montado al aire libre en el estacionamiento del teatro Arthur Azevedo de la populosa ciudad brasileña.

En la obra, los actores usan mascarillas y no tienen contacto entre sí, interrumpiendo sus movimientos en el aire justo antes de tocar a los otros intérpretes.

“Volpone Protocol” es la primera obra en vivo con audiencia que se realiza en Sao Paulo desde que la pandemia forzó el cierre de las salas. A pesar de que el gobierno local autorizó la reapertura de todos los teatros a principios de este mes, menos de 10 escenarios de la ciudad lo hicieron.

Tal vez por esa razón, la compañía teatral adoptó medidas de protección mucho más estrictas que las recomendadas por las autoridades.

“Estamos aquí no para probar nada sino para mostrar un prototipo, un ejemplo de que es posible hacer teatro antes de que llegue la vacuna, con todos los protocolos de seguridad para que el público se sienta seguro y pueda acceder al teatro”, dijo a Reuters Johana Albuquerque, directora de la obra.

“Creo que ahora tanto nuestros artistas como los gerentes de los teatros deben comenzar a pensar alternativas, porque no se puede pensar de la manera en que era antes. Hasta que no llegue esta vacuna, no será como antes”, agregó.

La producción es una adaptación de la obra del siglo XVII “Volpone”, escrita por el dramaturgo británico Ben Jonson, contemporáneo de Shakespeare. La versión de Trupe hace referencia a la pandemia de coronavirus.

Con referencias a la Commedia dell’Arte, cuenta la historia de un hombre rico llamado Volpone que estafa a hombres avaros de Venecia y les saca sus posesiones.

“Adoro estar en el teatro. ¡Sentía la ausencia del arte, de la música, de todo! Cuando el teatro volvió, junto con los museos que también abrieron ahora, fue sensacional”, dijo a Reuters la espectadora Celia Fonseca.

Brasil, que tiene 212 millones de habitantes, se ubica en el segundo lugar del mundo detrás de Estados Unidos en número de muertes atribuidas al COVID-19 y tercero en la cantidad de casos confirmados, solo detrás de Estados Unidos e India.