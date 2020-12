Corea del Sur endurece medidas en Seúl mientras los contagios alcanzan un pico de nueve meses

SEÚL, 6 dic (Reuters) - Corea del Sur impondrá reglas de distanciamiento social más estrictas para la capital, Seúl, y sus alrededores, indicaron el domingo las autoridades sanitarias, mientras el país lucha por contener la mayor ola de infección de coronavirus en nueve meses.

A man holding a pet dog takes a walk amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic at a park in Seoul, South Korea, November 13, 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji