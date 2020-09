Pelosi y Mnuchin retomarán negociación para plan de ayuda por COVID-19 en EEUU

Foto de archivo de Nancy Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio. Ago 7, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el miércoles que reanudará las conversaciones sobre la ayuda por el COVID-19 con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, mientras legisladores demócratas se preparaban para avanzar con un proyecto de ley de 2,2 billones de dólares por si no se llega a un acuerdo.

El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes se está reuniendo para debatir la actualización del paquete de ayuda para el coronavirus conocido como la Ley de Héroes, que los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer el lunes.

El panel establecerá los parámetros para un debate en el pleno de la Cámara y la votación para su aprobación, pero depende mucho del resultado de las conversaciones de Pelosi con Mnuchin.

“Estoy esperanzada. Veremos con qué regresan hoy y cómo siguen nuestras negociaciones”, dijo Pelosi a MSNBC en una entrevista, que ya había hablado con Mnuchin durante unos 50 minutos el martes.

“Es una negociación. No conseguiremos todo lo que queremos”, dijo. Pelosi habló justo antes de la reunión del Comité de la Cámara de Representantes. No dijo cuándo exactamente iba a hablar con Mnuchin y su oficina no respondió a preguntas.