¿Otra vez COVID-19? Casos de reinfecciones generan dudas sobre inmunidad

LONDRES, 13 oct (Reuters) - El caso de un hombre en Estados Unidos infectado dos veces con COVID-19 muestra que aún queda mucho por aprender sobre las respuestas inmunitarias y también plantea dudas sobre la vacunación, dijeron científicos el martes.

