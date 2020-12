Glovo espera duplicar ventas en el año de la pandemia repartiendo "lo que sea"

MADRID, 2 dic (Reuters) - La start-up española Glovo espera duplicar sus ingresos este año, aprovechando el impulso que las restricciones por la pandemia están brindando a un negocio en el que ya reparte de todo, desde curry a lentes de contacto, dijo a Reuters su cofundador Sacha Michaud.

FILE PHOTO: Glovo food delivery courier makes his way during the lockdown amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Madrid, Spain, April 4, 2020. REUTERS/Juan Medina/File Photo