Madrid inaugura un hospital para la COVID-19 en un clima de protestas por la falta de personal

MADRID, 1 dic (Reuters) - La Comunidad de Madrid inauguró el martes un hospital de 100 millones de euros para tratar a los pacientes de COVID-19, aunque los sindicatos afirman que la falta de personal sanitario plantea dudas sobre su capacidad operativa.

Health workers protest outside the Enfermera Isabel Zendal new hospital during its inauguration, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Madrid, Spain, December 1, 2020. REUTERS/Sergio Perez