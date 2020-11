Regiones españolas piden medidas más duras ante el aumento de los contagios

MADRID, 3 nov (Reuters) - La región de Castilla y León, situada en el norte de España, ordenó el martes el cierre de bares y restaurantes y exigió al Gobierno central medidas más duras para contener uno de los peores brotes de coronavirus de Europa.

FILE PHOTO: A hospital staff member prepares to treat a patient suffering from the coronavirus disease (COVID-19), after Catalonia's government imposed new restrictions in an effort to control an outbreak of the disease in Barcelona, Spain, October 20, 2020. REUTERS/Nacho Doce